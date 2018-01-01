كرويف يُحذر برشلونة من مصير ريال مدريد "بعد رونالدو"

لاعب البارسا السابق شبه رونالدو بالمظلة!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حذر جوردي كرويف فريقه السابق برشلونة من الحياة بعد فقدان ليونيل ميسي، متخذًا ريال مدريد كمثال.

وكان كريستيانو رونالدو قد رحل عن ريال مدريد الصيف الماضي متجهًا لليوفنتوس، وفيما يعيش هو موسمًا مثاليًا في إيطاليا يتخبط فريقه السابق منذ بداية الموسم حتى أنه أقال مدربه جولين لوبيتيجي وتعاقد مع سانتياجو سولاري بهدف تحسين الأداء والنتائج.

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لاعب وسط البلوجرانا السابق دعا ناديه للتعلم من أخطاء منافسه، قائلًا لسبورت "ما حدث مع ريال مدريد هو بمثابة تحذير للبارسا. لاعبو الريال مازالوا كبارًا لكنك في كرة القدم تحتاج للاعب تثق أنه قادر على جعلك تفوز إن تأخرت 2-0 في النتيجة. هذا يحدث مع ميسي. إنه شيء أكبر من كرة القدم .. إنها الثقة".

أضاف اللاعب الهولندي السابق "نرى عند تحليل ريال مدريد أن رونالدو كان الرجل الذي يحمل المظلة، لذا لا يبتل أحد بالماء حين تُمطر الدنيا. الآن، لا وجود لتلك المظلة".

يُذكر أن ميسي نجح في إحراز 21 هدفًا في 20 مباراة لعبها في كل بطولات الموسم للبارسا، فيما أحرز رونالدو 12 هدفًا ليوفنتوس.