كروس يكشف سر هدف فيرتز السريع: خططنا له لمدة أربعة أشهر!

تفاصيل هدف فيرتز السريع في شباك فرنسا...

كشف توني كروس، لاعب منتخب ألمانيا، تفاصيل هدف زميله فيرتز، في شباك فرنسا، بالمباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء أمس السبت، ضمن استعداد المنتخبين لبطولة يورو 2024.

وتمكن المنتخب الألماني، من الفوز على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي افتتح فيرتز فيها التهديف بعد سبع ثوان فقط من المباراة، قبل أن يضيف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الشوط الثاني.

وقال كروس في تصريحات لشبكة " ZDF" عن هدف فيرتز: "كان لمدربي الكرات الثابتة الوقت الكافي، حوالي أربعة أشهر للتفكير والتخطيط في كل شيء، نعم يمكننا القول بأن هذا الهدف كان مخططًا له بالفعل".

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ويستعد المنتخب الألماني، لمواجهة نظيره الهولندي، في مباراة ودية مساء الثلاثاء القادم، في ختام مباريات منتخب الماكينات، في فترة التوقف الدولي الحالية.

جدير بالذكر أن ألمانيا، ستستضيف بطولة اليورو، في منتصف يونيو القادم، وسيلعب المنتخب الألماني في المجموعة الأولى مع سويسرا، المجر، واسكتلندا.