كروس يطالب المثليين بعدم إعلان ميولهم الجنسية

توني كروس نجم فريق ريال مدريد يطالب المثليين في ملاعب كرة القدم بالإبقاء على ميولهم الجنسية غير معلنة خوفًا من رد فعل الجماهير.

طالب توني كروس نجم فريق ريال مدريد نجوم كرة القدم المثليين بعدم الإعلان عن ميولهم الجنسية في الوقت الحالي خوفًا من رد فعل الجماهير ضدهم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كروس ونقلتها على لسانه مجلة "جي كيو" وأكد خلالها أن الإعلان عن الميول الجنسية قد يتسبب لهم في المتاعب.

وقال كروس: "منطقي الخاص يقول لي أن الجميع عليه أن يعيش في حرية تامة، وذلك شيء لا يوجد شك فيه، لكنني لا أشجع أي لاعب على الإعلان عن ميوله".

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وأضاف: "بعض الكلمات التي يتم استخدامها في الملاعب سواء أو من الجماهير قد يساء تفسيرها، وسيكون من الصعب ألا يتخذها على سبيل الإهانة".

وأردف: "أنا متأكد أن أي لاعب لو أقدم على مثل تلك الخطوة سيحصل على الدعم الكامل من فريقه وكافة الفرق، لكن أشك أن رد فعل جماهير المنافس سيكون مماثل".

وأكمل: "من حق كل لاعب أن يختار لنفسه ما الذي يريده، لكنني لا أعتقد حتى في هذه الأيام أن مثل ذلك الإعلان سيكون جيدًا لهم".

جدير بالذكر أن كروس يستعد في الوقت الحالي رفقة فريقه ريال مدريد لعودة المنافسات في الدوري الإسباني، حيث يلتقي الملكي بنظيره إيبار في سانتياجو برنابيو يوم الأحد القادم.