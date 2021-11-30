كروس يستنكر فوز ميسي: لايستحقها .. بنزيما رقم 1 ورونالدو يجب أن يسبقه

علق توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد على فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021 أمس، الإثنين.

الأرجنتيني حصل على الجائزة للمرة السابعة في تاريخه وذلك في أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و2021 ليتفوق على منافسه التقليدي، كريستيانو رونالدو، بكرتين ذهبتين.

ليننضم الألماني للحزب المعارض لفوز ميسي بالجائزة هذا العام، فهو يرى أن نجم برشلونة لسابق لا يستحقها، لأن هناك لاعبين قدموا أداء أفضل خلال عام 2021، على رأسهم زميله كريم بنزيما.

ماذا قال توني كروس؟



عقب تويج ميسي بالجائزة ليلة أمس، كتب الألماني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تهانيا لليو ميسي! خياري كان بنزيما. لماذا؟ استمتع إلى ذلك (يقصد البرنامج الإذاعي الذي تحدث به عن الأمر)".

Congrats to Leo Messi!!!

My choice would have been @Benzema!

Why? Listen here: https://t.co/rbN2Y4L6Pw

orhttps://t.co/o34Wdii7OT — Toni Kroos (@ToniKroos) November 29, 2021

وقال توني كروس في البرنامج الإذاعي الذي يقدمه شقيقه بعد تتويج ميسي بالجائزة: "في بداية الحديث، يجب أن أقول أنني لست مهتمًا بالجوائز الفردية، لكن طالما هي موجودة، فيجب أن تكون عادلة، في رأيي، هذا ليس هو الحال على الإطلاق".

وتابع: "بنزيما هو الرقم 1 إن كنت تبحث حقًا عن أفضل لاعب فردي العام الماضي، لأنني أرى عن كثب كم هو استثنائي، لا شك أن ميسي يتواجد بجانب رونالدو كأفضل لاعبين في هذا العقد ولديه صفات لا يملكها الآخرون".

وأنهى: "عندما أرى عدد الأهداف الحاسمة التي سجلها كريستيانو مؤخرًا، نشكر أن مانشستر لا يزال في دوري أبطال أوروبا بسببه، في نظري، كان من المفروض أن كريستيانو يأتي قبل ميسي".

الجدير بالذكر أنّ البرغوث الأرجنتيني حصل على هذه الجائزة نظرًا لما قدمه من موسم استثنائي على صعيد الأرقام والبطولات رفقة فريقه، حيث توج ببطولة "كوبا أمريكا" برفقة منتخب الأرجنتين، والتي كانت الفيصل في تتويجه بالجائزة للمرة السابعة فى تاريخه، متفوقاً على الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو صاحب الخمس كرات ذهبية.



















