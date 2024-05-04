كروس يستفز جماهير برشلونة.. نجم ريال مدريد يحتفل بالدوري على أوجاع الفريق الكتالوني!

كروس يستفز برشلونة أثناء الاحتفالات بالدوري...

استفز توني كروس، لاعب ريال مدريد، جمهور برشلونة، أثناء احتفاله بلقب الدوري الإسباني، والذي حصل عليه الفريق الملكي، للمرة الـ 36 في تاريخه.

وحسم ريال مدريد، لقب الدوري، مساء اليوم السبت بشكل رسمي بعد فوزه على قادش بثلاثية نظيفة، وسقوط برشلونة، أمام جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 34 من الدوري.

وتقدم برشلونة، على جيرونا بهدفين مقابل هدف مع نهاية الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني، قلب أصحاب الأرض الطاولة على الفريق الكتالوني، وانتهى اللقاء بأربعة أهداف.

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وعبر الحساب الرسمي لتوني كروس، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" علق اللاعب الألماني على صورة لحساب جيرونا، عندما سجل الهدف الرابع برمز تعبيري فيه سخرية من برشلونة.

وسيعمل ريال مدريد، على مواصلة النتائج الجيدة عندما يستضيف بايرن ميونخ، مساء الأربعاء القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.