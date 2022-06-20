كروس يرفض تجديد عقده مع ريال مدريد

كروس يخطط لمستقبله بعيدًا عن مدريد!

وفقًا لراديو "كادينا سير" الإسباني، لا يوافق توني كروس لاعب ريال مدريد على تجديد عقده مع بطل دوري أبطال أوروبا.

اللاعب الألماني الدولي ينتهي عقده الحالي في عام 2023، ولا يخطط لتمديد إقامته في سانتياجو برنابيو في الوقت الحالي، ويفضل الانتظار حتى نهاية الموسم من أجل دراسة مستقبله.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن ريال مدريد مندهش من قرار اللاعب لكنهم يحترمونه.

خطة توني كروس

ويرى كروس أن تجديد عقده مع ريال مدريد سيعتمد على كيفية رؤيته لنفسه وما يمكن أن يقدمه للفريق.

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يبدو متخوفًا على مكانه في التشكيل الأساسي، حيث يستعد النادي لإحلال وتجديد في خط الوسط بعد التعاقد مع إدواردو كامافينجا في الصيف الماضي، وأوريلين تشواميني هذا الصيف، بالإضافة لتمديد عقد فيدي فالفيردي حتى صيف 2027.

كروس غاب في أول ثماني مباريات بالموسم بسبب الإصابة، وبالتدريج بدأ يخسر مكانه في الوسط الملعب لصالح كامافينجا وفالفيردي، وظهر ذلك جليًا في مباراة تشيلسي بإياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما خرج بديلًا في الدقيقة 72 عندما كان الفريق متأخر بهدفين دون رد، قبل أن تنقلب النتيجة، وشوهد كروس ممتعضًا بسبب خروجه من الملعب.

يذكر أن توني كروس وقع لنادي ريال مدريد في صيف 2014 قادمًا من نادي بايرن ميونخ مقابل 25 مليون يورو، وحصد مع الملكي أربع بطولات دوري أبطال أوروبا.

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