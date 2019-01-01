كروس بعد التعادل مع بلباو: ريال مدريد سينافس على كل البطولات

النتائج السلبية الأخيرة لا تثير قلق بطل العالم الأسبق

رفض متوسط ميدان ريال مدريد توني كروس، البكاء على اللبن المسكوب بعد سقوط فريقه في فخ التعادل أمام ضيفه الباسكي بلباو بدون أهداف في آخر ساعات أمس الأحد.

وأصر بطل العالم السابق، على أن النتيجة لا تقلل أبدًا من أداء اللوس بلانكوس، وذلك لاعتقاده بأن الطريقة التي لعب بها الميرينجي في آخر شهرين، تجعله قادرًا على القتال في كل الجبهات حتى نهاية الموسم.

وبعد المباراة كتب بطل العالم عبر حسابه على موقع "تويتر" الاجتماعي "افتقدنا للتسجيل مجددًا، لكن الأسلوب الذي ظهرنا عليه في آخر شهرين، يجعلني أثق في قدرتنا على القتال والمنافسة على كل البطولات في 2020".

وقدم لاعب بايرن ميونخ واحدة من أفضل مبارياته مع النادي الملكي أمس الأحد، ولولا سوء طالعه لخرج بواحد من أجمل أهداف الموسم بعد ارتطام تسديدته في الألواح الخشبية.

وكان التعادل مع كبير الباسك، هو الثالث على التوالي لزين الدين زيدان ورجاله، بعد السقوط في نفس الفخ أمام فالنسيا وبرشلونة في كلاسيكو الأربعاء الماضي.

وتنازل سلطان القارة العجوز عن صدارة الليجا لمصلحة برشلونة، بوصوله للنقطة الـ37، متأخرًا بنقطتين عن البرغوث ليونيل ميسي ورفاقه، ما جعل البرسا يظفر باللقب الشرفي "بطل الشتاء" في إسبانيا.