كروس: بحثت عن ريال مدريد وسط "نكتة" حصول ليونيل ميسي على الأفضل

تعجب من حصول إيميليانو مارتينيز على جائزة الحارس الأفضل في العالم

يشتهر النجم الألماني توني كروس وشقيقه فيليكس، بالتصريحات المثيرة للجدل بمختلف المناسبات، وهذه المرة مع جوائز الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

حصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، تسبب في حدوث ضجة واسعة، حيث يعتقد البعض أنه لم يستحقها.

توني كان الأكثر اعتدالًا بين الشقيقين، حيث قال في البودكاست الخاص به:"في عام مثل هذا شهد إقامة كأس العالم، من الطبيعي حصول ميسي على الجائزة، لأن البطولة دائمًا ما تكون نقطة هامة في الجوائز الفردية، لذلك لم تكن مفاجأة غير متوقعة".

ولكن شقيقه فيليكس كان أكثر عدوانية، حيث قال:"قد يكون أفضل لاعب في كأس العالم، لكنه لا يزال عامًا كاملًا ولا أعتقد أنه كان رائعًا لدرجة الحصول على هذه الجائزة، كان من الواضح أن كريم بنزيما هو من سيفوز بعد كل ما قدمه".

وواصل حديثه:"كانت نكتة بالنسبة لي"، ليرد علي شقيقه توني:"لهذا السبب بحثت عن ريال مدريد خلال الحفل".

وأما عن فوز إيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس:"كانت مزحة بالنسبة لي أن حارس مرمى الأرجنتين هو الأفضل، لم يعرفه أحد قبل كأس العالم ولم يحصل على الجائزة إلا بسبب البطولة، لقد نجح في التصدي مرة أو مرتين بالمونديال خاصة في المباراة النهائية، لكنه لم يمنح الجميع الانطباع اللازم بأنه أفضل حارس مرمى".

جدير بالذكر أن توني يستعد للتواجد مع ريال مدريد خلال الكلاسيكو المنتظر أمام برشلونة، غدًا، الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، بينما اعتزل شقيقه فيليكس بشكل نهائي في يوليو 2021.