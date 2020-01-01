كروس: الكذب بشأن الإصابة ساعدني لأصبح نجمًا

كروس يكشف أن الكذب هو سر نجاحه مع بايرن ميونخ

كشف متوسط الميدان الدولي الألماني توني كروس أن الكذب بشأن إصابته ساعده في أن يصبح نجمًا مع بايرن ميونخ.

وكان كروس قد تألق مع الفريق البافاري قبل 10 سنوات لتبدأ مسيرته كأحد أفضل لاعبي الوسط في العالم والتي تستمر حتى الآن.

وحول ذلك، كشف لاعب خط وسط ريال مدريد أنه لم يخبر ناديه القديم بالسبب الحقيقي وراء الإصابة التي تعرض لها قبل أكثر من 10 سنوات.

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ولكن هذه الكذبة بشأن الإصابة لم تكن حدثًا عاديًا، حيث قال إنها ساعدته في الحصول على وقت ثمين ليبدأ في التألق من بوابة ليفركوزن.

وقال صانع الألعاب البالغ من العمر 30 عامًا إنه كان في زيارة إلى روستوك - حيث كان لاعبًا أكاديميًا - لرؤية الأصدقاء، وسقط أثناء لعب كرة القدم معهم ليصاب بتمزق في أربطة الركبة.

وأضاف: "لم يسمع أحد عن هذه الواقعة خاصة حين اتضح أن هذه الإصابة تمزق في الأربطة، لم أكن أرغب في توضيح أن السبب كان ممارسة كرة القدم رفقة الأصدقاء"

وتابع: "الآن بعد كل هذه السنوات يمكنني الحديث عن هذا الأمر، حيث لن يتم معاقبتي على ذلك، ويجب أن أقول إن هذه الإصابة ساعدتني كثيرًا"

وذكر الدولي الألماني أنه شعر أن الإصابة قد ساعدت بالفعل في مسيرته، حيث أنه في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2009 خرج على سبيل الإعارة إلى باير ليفركوزن.

تألق كروس في هذه الإعارة ساعده على أن يصبح أحد أهم اللاعبين في البوندسليجا، واستدعي لتشكيلة المنتخب الألماني في كأس العالم 2010، قبل أن يعود إلى بايرن ميونخ ويشق طريقه إلى اللعب أساسيًا مع الفريق الأول.

وتابع: "أعتقد أن بايرن ميونخ ما كان ليسمح لي بالانتقال إلى فريق آخر إذا كنت لائقًا، لم ألعب كثيرًا قبل ذلك على أي حال، ثم اجتمع كل شيء حتى سمح لي بالذهاب إلى ليفركوزن"

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يذكر أن مسيرة كروس مع بايرن ميونخ استمرت حتى نهاية موسم 2014، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد لتبدأ تجربة جديدة من التألق.