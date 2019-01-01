كروس: الاعتزال الدولي سيكون مناسباً لي بعد اليورو

قائد المنتخب الألماني يفكر في الاعتزال الدولي الصيف القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف توني كروس، قائد المنتخب الألماني أنه سيفكر في الاعتزال الدولي عقب بطولة اليورو الصيف القادم، مشيراً إلى أنها ستكون لحظة مناسبة خاصة إن حقق منتخب بلاده اللقب.

ويستعد المنتخب الألماني، لمواجهة نظيره الهولندي مساء غد الجمعة، في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.

وقال كروس في المؤتمر الصحفي لمباراة هولندا: "أريد أن أكون هنا وأشارك باستمرار في المباريات الكبيرة، في نهاية الموسم الماضي كنت متعباً للغاية، كما عانيت بعض المشاكل الجسدية".

وواصل: "أنا مستعد للتكيف في أي مركز، هدفنا الرئيسي، هو اللعب الممتع وتحقيق الفوز".

موعد مباراة ألمانيا ضد هولندا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

وتابع: "نمتلك العديد من اللاعبين، الرائعين في الجانب الفردي بالطبع سيكون لهم دوراً هاماً في بعض المباريات، سنحتاج إلى أقل عدد من التمريرات لنصل إلى مرمى الخصم".

وحول موعد اعتزاله الدولي، قال لاعب ريال مدريد: "بعد بطولة اليورو القادمة، ستكون لحظة مناسبة للتفكير في الاعتزال، لن أقتل نفسي إن لم أتمكن من الفوز ببطولة أوروبية".