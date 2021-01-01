كروس: أحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة

نجم ريال مدريد توني كروس يهاجم يتحدث عن أحلامه بخصوص المستقبل

قال متوسط ميدان ريال مدريد ومنتخب ألمانيا توني كروس إنه يحلم بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في مسيرته ليكمل الإنجازات التي حققها في تلك المسابقة.

وكان كروس في شهر أكتوبر الماضي قد تحدث في تصريحات مع بداية فترة التوقف الدولي تضمنت حديثًا حادًا ضد الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم بسبب البطولات المستحدثة .

واستعرض اللاعب الدولي الألماني لريال مدريد والفائز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات وبكأس العالم مرة مسيرته وأخبار الفريق الأبيض وخططه المستقبلية على بودكاست تومورو

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وقال كروس في تصريحات أدلى بها خلال البودكاست ونقلتها صحيفة آس الإسبانية إن عظمة ريال مدريد لم تكن في حاجة للعب الكثير من المباريات بقميص الملكي حتى يدركها.

وأكد: "لقد أدركتها للمرة الأولى دون أن ألعب مباراة واحدة مع ريال مدريد. كان ذلك يوم تقديمي كلاعب للنادي الملكي، أعتقد أنه لن يتم استقبالي في أي مكان آخر بهذه الطريقة"

وأضاف: "كان مختلفًا تمامًا عن أي شيء رأيته واختبرته حتى الآن وليس في هذه اللحظة فقط، الطموحات الملقاة على كاهلي من حيث النجاح وعدد العناوين يتحدث عن نفسه"

وتابع: "ريال مدريد مختلف عن كل أندية العالم وهذا واضح في أي من بقاع الكرة الأرضية، لا يهم ما إذا كان في الصين أو الولايات المتحدة أو على بعد 300 كيلومتر من العاصمة الإسبانية مدريد"

واسترسل: "عندما ترى رد فعل الأشخاص الذين يعلمون في أي مكان أن ريال مدريد قادم وليس نادٍ آخر تشعر بما أخبرك به الآن، إنه أكبر ناد في العالم ولا يوجد أي نادٍ آخر يقارعه في هذه النقطة"

وأردف: "النجاح: هو أمر مطلوب في النادي الذي ألعب فيه، وبالنسبة لي التجربة هنا كانت مميزة، النجاح الذي حققته يعود إلى الأمس. أهم شيء هو الحاضر والاستيلاء على اللقب التالي. هنا لا يكون الجمهور راضيًا عن نجاحات الماضي ما لم تقدم لهم جديدًا"

وحول التتويج بلقب دوري الأبطال قال: "عندما تشعر وكأنك تفوز بدوري أبطال أوروبا لمرة، فأنت تريد أن تشعر بذلك مرارًا وتكرارًا، قد لا تتمكن من القيام بذلك لبضع سنوات، لأن الآخرين يريدون أيضًا أن يروا كيف يبدو الأمر"

وفي السياق ذاته أكمل: "لكن هذا الشعور بالرغبة في عيش التجربة مرة أخرى لا يختفي، وبكل صراحة أريد أن أحصل على اللقب من جديد وفي كل موسم يبدأ أفكر في هذا الهدف وأحلم به وأعمل رفقة الفريق من أجله"

وحول الأهداف التي يريد تحقيقها مستقبلًا كان كروس واضحًا للغاية حيث قال: "على الرغم من أنني فزت بدوري أبطال أوروبا أربع مرات بالفعل من قبل مع بايرن ميونخ وريال مدريد، إلا أنني أواصل السعي لتحقيق هدف الفوز بدوري الأبطال للمرة الخامسة"

واختتم تصريحاته بشأن ذات الأذنين قائلًا: "سيكون الأمر صعبًا وإذا لم يكن الأمر كذلك في النهاية، فلن يطلقوا النار علي أيضًا. بالطبع، أثناء سنوات التألق في مسيرتي أريد أن أضغط أكثر على نفسي لتحقيق المزيد"

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يذكر أن توني كروس قد تخطى المباراة رقم 100 بقميص المنتخب الألماني، ويواصل في الفترة الحالية أرقامه القياسية مع النادي والمنتخب، ومن خلال تصريحاته يبدو أنه يفكر في المزيد منها.