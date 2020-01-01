كروس: أتمنى العودة لألمانيا، لكنني سأعتزل في ريال مدريد

توني كروس يبعث برسائل متضاربة في تصريحاته قبل مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا.

أكد توني كروس نجم فريق ريال مدريد أن فريقه متحد في الوقت الحالي أكثر من أي فترة سابقة بعد الفوز على برشلونة في الدوري الإسباني.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريق أمام نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كروس: "بكل تأكيد أحب أن أعود لبلدي في أحد الأيام، لكن بالنسبة لريال مدريد فأنا أريد أن أعتزل هنا، لا أتحدث عن الرحيل لأي فريق آخر".

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وأضاف عن زين الدين زيدان: "لا توجد أي شكوك حول المدرب، الجميع هنا يحقق الانتصارات سويًا وعندما نتعرض للهزائم نتحد أكثر".

وأردف: "الفريق لا يعاني من أي مشكلة من جانب الحوافز، لكن الخسارة في مواجهتين على التوالي منهما لقاء دوري الأبطال كل ذلك زاد من الضغط علينا".

وأكمل: "أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا من جديد، لقد كنا في أفضل فترات الفريق بين 2016 و 2018 ولا يمكن أن يظل أي فريق هو الأفضل لمدة عشر سنوات".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد خسر اللقاء الافتتاحي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام نظيره شاختار دونستيك.