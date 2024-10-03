"يقدم كرة قدم ممتازة" .. مدرب كروز أزول يحظى باهتمام أحد أندية دوري روشن "المهمة"

من الفريق السعودي الذي يرغب في التعاقد مع مدرب كروز أزول؟

كشفت تقارير إعلامية، عن اهتمام أحد أندية دوري روشن السعودي بالتعاقد مع مارتين أنسيلمي مدرب فريق كروز أزول المكسيكي، خلال الفترة الحالية.

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ونشر الإعلامي ماتيو موريتو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يكشف خلالها عن أن العمل الكبير داخل كروز أزول للمدرب مارتين أنسيلمي، يحظى باهتمام بعض الأندية المهمة في السعودية.

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وأكد ماتيو على أن إيفان ألونسو لاعب ريفر بليت الأرجنتيني وإسبانيول وألافيس السابق، والذي يعمل كمدير رياضي في كروز أزول يحظى هو الآخر باهتمام نفس الفرق المهمة في السعودية.

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وأشاد الإعلامي بكرة القدم الذي يقدمها الفريق المكسيكي تحت قيادة أنسيلمي، حيث قال: "كروز أزول يتصدر الدوري المكسيكي ويقدم كرة قدم ممتازة".

ويحتل أزول صدارة الترتيب بالدوري المكسيكي برصيد 25 نقطة، جمعها من 8 انتصارات وتعادل وحيد وخسارة.