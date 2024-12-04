كروزيرو يستهدف "منبوذ" الاتحاد ويُنافس سانتوس على مدرب النصر السابق

الدوري البرازيلي يُواصل مطاردة نجوم دوري روشن

تُواصل أندية الدوري البرازيلي استهداف نجوم دوري روشن السعودي، سواء الحاليين أو السابقين، وآخرهم نادي كروزيرو الذي خسر الشهر الماضي نهائي كأس سود أمريكانا أمام راسينج كلوب الأرجنتيني.

النسخة البرازيلية من موقع جول أفادت أن كروزيرو يستهدف دعم دفاعه الموسم القادم وقد حدد عدة أسماء على رأسها لويز فيليبي مدافع الاتحاد غير المقيد في قائمته المحلية هذا الموسم نظرًا لامتلاء خانات الأجانب وعدم اقتناع المدرب لوران بلان به.

اللاعب صاحب الجنسية الإيطالية يرتبط مع العميد بعقد يمتد حتى صيف 2026، بعدما انضم له قادمًا من ريال بيتيس صيف 2023، لكن التقارير الصحفية الأخيرة أفادت أن الطرفين في محادثات لفسخ العقد بالتراضي، حتى أن البعض رجح أنه فُسخ بالفعل، لكن لم يتم الإعلان رسميًا عن ذلك بعد.

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من جانب آخر، أفاد جول النسخة البرازيلية أن لويس كاسترو المدير الفني السابق للنصر محل صراع شرس بين كروزيرو وسانتوس للتعاقد معه الموسم القادم، مشيرة إلى أن الأول وضعه على قمة المرشحين حال رحيل المدرب الحالي فرناندو دينيز، فيما قدم له الثاني عرضًا رسميًا ومازال بانتظار رده عليه.

كاسترو كان قد أقيل من تدريب النصر لسوء الأداء والنتائج هذا الموسم، وقد تعاقد النادي مع الإيطالي ستيفانو بيولي خلفًا له.