"كرهت المعيوف والشهراني" .. فنان سعودي يعبر عن حبه لعلي البليهي!

البليهي يتلقى إشادة غريبة

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على الرغم من مواقفه المثيرة للجدل داخل الملعب، إلا أن النجم علي البليهي مدافع نادي الهلال، مازال يُحافظ على مستواه الذي جعل الكثيرين يبدون إعجابهم به، آخرهم أحد الفنانين السعوديين.

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علي البليهي أحد العناصر الأساسية في صفوف نادي الهلال، حيث يعتمد عليه المدرب البرتغالي جورج جيسوس في تشكيلته بشكل أساسي في جميع المباريات.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يجمع بين البليهي والفنان السعودي فايز المالكي، تبادل فيه الثنائي حديثًا فكاهيًا.

المالكي المعروف عنه تشجيعه لنادي الاتحاد، قال للبليهي: "ترا أنا من جمهورك"، ليضحك البليهي ويرد عليه قائلًا: "لا لا لا".

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وقال فايز المالكي إلى البليهي: "كرهت المعيوف والشهراني، أنت حبيبي كنت أُشجع الاتحاد ولكن عدت لتشجيع الهلال"، ليضحك البليهي على حديثه.

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