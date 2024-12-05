"أعطوه كرة سلة!" نجل دونالد ترامب يثير سخرية العالم و"يلعب الرياضة الخطأ!"

لقطات أثارت العديد من ردود الفعل في العالم كله

لقد أحدثت مهارات بارون ترامب نجل الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا دونالد ترامب في كرة القدم ضجة على الإنترنت، حيث أذهل العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب شيء غريب!.

بارون، وهو من مشجعي كرة القدم المتحمسين، لعب هذه الرياضة طوال طفولته، وهو يصقل مهاراته مع فريق الشباب في أحد أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وانتشر مقطع فيديو يبرز مهاراته على أرض الملعب على موقع يوتيوب، ولفت انتباه أكثر من 36000 مشاهد، وفيه يمكن رؤية بارون 206 سنتميترات وهو يواجه خصومه بشكل طريف!.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان طوله هو الذي جعل المشاهدين جميعًا يتوصلون إلى نفس الاستنتاج، إن بارون ترامب يلعب الرياضة الخطأ!.

"العب كرة السلة يا رجل، طولك 6 أقدام و7 بوصات"، قال أحد المستخدمين، بينما أضاف آخر: "يا له من أحمق! العب كرة السلة!!!"

وقال آخر: "يجب أن يبدأ في لعب كرة السلة، سوف يكتسب مهارات القدمين من كرة القدم التي لعبها وسيفيده ه٫ا في كرة السلة، إن طوله 6 أقدام و8 بوصات، أعطوه كرة سلة!".

وكان ترامب قد قال على هامش ظهوره في كلمة مسجلة بقرعة كأس العالم للأندية إن نجله "لاعب كرة قدم" ليس الأفضل، لكنه جيد على كل حال!.