'كرة القدم مدينة ببطولة دولية لميسي مع الأرجنتين"

من الصعب رؤية ميسي خارج برشلونة

أكد بابلو زاباليتا، لاعب مانشستر سيتي السابق والذي أعلن اعتزاله مؤخرًا، أنّ كرة القدم مدينة بلقب دولي للأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أنّ البرغوث لن يدخر جهدًا لأجل برشلونة.

ميسي وصل إلى 4 نهائيات مع منتخب الأرجنتين، 3 في كوبا أمريكا ومرة في كأس العالم، دون أن يحقق أي بطولة.

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وأعلن زاباليتا اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة امتدت نحو 20 عامًا وأبرز فتراته كانت مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال زاباليتا في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لعبت مع ميسي مع الأرجنتين منذ أن كنت صغيرًا وحققنا سويًا كأس العالم للشباب والميدالية الأولمبية، ولكن لم نحصد أي لقب مع المنتخب الأول".

وتابع: "هذا الجيل قدّم كل ما لديه لأجل منتخب الأرجنتين ولكن النهاية لم تكن سعيدة أبدًا، ويكفي الوصول إلى 3 نهائيات على التوالي والخسارة مرتين بضربات الجزاء ومرة في الأشواط الإضافية. الحظ لم يقف معنا".

صاحب الـ35 عامًا أشار إلى أنّه لم يتوقع مغادرة ميسي برشلونة وكان مندهشًا مما حدث، موضحًا أنّ بقاء اللاعب يعني أنّه سوف يبذل كل ما لديه لأجل الفريق".

وأردف: "برشلونة مستمر في تحقيق نتائج إيجابية لأنه يمتلك ميسي وحينما لا يلعب نجد الفريق يظهر بشكل أقل. أعتقد أنّه سعيد في برشلونة وعائلته مرتاحة هناك ولا أتوقع أن أراه بقميص فريق آخر سوى ربما أولد بويز".

واختتم: "كرة القدم مدينة لميسي بلقب مع المنتخب الأرجنتيني، لقد حقق كل شيء على المستوى الشخصي وهو الأفضل في العالم لكن فوزه بلقب مع دولي سيكون له طعم آخر".

جدير بالذكر أنّ ميسي هو الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين وعلى بعد 7 أهداف لتجاوز بيليه كأكثر هداف لمنتخب في أمريكا الجنوبية.