كرة القدم كما لم تُشاهدها من قبل.. إثارة الأمتار الأخير من الموسم مع TOD

مع اقترابنا أكثر من الفترة الأكثر حماسا في الموسم، يزداد الترقب وتصل دراما نهاية الموسم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

هل يستطيع مانشستر سيتي قلب الطاولة والفوز بالدوري الإنجليزي على حساب آرسنال الذي كان المرشح الأوفر حظاً هذا الموسم؟ حال فوز السيتي في جميع المباريات المتبقية، فقد نشهد مستوى جديدًا في مسيرة بيب جوارديولا مع توجيهه ضربة قاضية لمنافسه وتلميذه ميكيل أرتيتا.

ستشهد الأسابيع القادمة مواجهة كبيرة منتظرة ستُحدد شكل الموسم في إنجلترا، وبالتأكيد لا تريد تفويتها بين العملاقين في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا عن الدوري الإسباني؟ برشلونة على بعد بضع مباريات من العودة إلى لقبهم المحبوب: الدوري الإسباني، الذي فشلوا في التتويج به في 3 مواسم متتالية. هل سيتعافون ويعودون إلى سكة الانتصارات في المباريات المتبقية؟

أما العملاق الملكي لريال مدريد فهم يتطلعون إلى الجائزة الأكبر كما هو الحال دائمًا، في دوري أبطال أوروبا مع مباراة منتظرة على ملعب ستامفورد بريدج ضد تشيلسي ليتأهلوا إلى الدور نصف النهائي.

وحال تأهل كل من مانشستر سيتي على حساب بايرن ميونخ وريال مدريد على حساب تشيلسي فإننا على موعد موقعة انتقامية للمدرب الإسباني الذي سيُحاول الثأر لنتيجة الموسم الفائت.

ينتظرنا الكثير من الترقّب والتشويق ولا يمكننا تفويت اي لحظة من الأمتار الأخيرة لموسم 2022-2023

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