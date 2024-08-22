"جعلني أكره كرة القدم" .. كايل ووكر يتحدث عن قسوة والده ويهدد أحلام أطفاله!

"كنت أركب السيارة وأجهش بالبكاء"

تحدث النجم الإنجليزي كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي، عن فترة طفولته وطريقة التربية "القاسية" التي انتهجها والده لتنشئته، وكيف لعب ذلك دورًا حاسمًا في تشكيل شخصيته.

وقال ووكر في "بودكاست بي بي سي ساوندز": "لقد كنت أكره الذهاب إلى مباريات كرة القدم معه. بغض النظر عما إذا كنت لعبت بشكل جيد أو سيئ، كنت أركب السيارة وأجهش بالبكاء".

ويدرك ووكر الآن أن أساليب والده كان هدفها أن يرى ابنه ناجحًا، حيث قال: "أنا لا ألومه على ذلك لأنه جعلني الشخص واللاعب الذي أنا عليه اليوم. في بداية مسيرتي المهنية، كنت أحاول دائمًا إثبات خطأ والدي. لكنه فعل ذلك لأنه كان مهتمًا".

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وأشار المدافع الإنجليزي، إلى أنه يشعر حاليًا بالحنين إلى الإحساس بالمجتمع الذي عاش فيه طفولته بينما يرى أن أطفاله ليسوا مدللين رغم ثروته وأن عليهم أن يتعلموا الترفيه عن أنفسهم.

وأوضح ووكر: "إنهم يتمتعون بميزة الحصول على أشياء جميلة، لكن يجب على الأطفال الترفيه عن أنفسهم. إنهم يلعبون مع إخوانهم، وهذا كل شيء".

وختم: "أتمنى أحيانًا أن أضعهم في عمارة سكنية وليس منزلًا خاصًا، ليختلطوا بأشخاص مختلفين ويكون لديهم أصدقاء مختلفون. عندما كنت طفلًا، كنت أكون صداقات دائمًا".