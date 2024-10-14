ليست كرة القدم .. رياضة خاصة تتسبب في بكاء كيكي سيتيين وتحرك مشاعره

المدرب السابق لبرشلونة يتحدث بعاطفة كبيرة

طالب كيكي سيتيين، المدرب السابق لعدة أندية في الدوري الإسباني أبرزها برشلونة، بتوجيه الأنظار تجاه الرياضات الأخرى التي تحظى باهتمام ورعاية أقل من كرة القدم.

صاحب الـ66 عامًا كان أحد ضيوف الحدث الرياضي الذي نظمته صحيفة ماركا الإسبانية خلال اليومين الأخيرين، وقد مارس خلاله كرة القدم في الشارع مع الأطفال في ملقه وحثهم على تشجيع أنديتهم بروح رياضية ودون تعصب.

إحدى فعاليات الحدث كانت استضافة اثنتين من لاعبات منتخب إسبانيا لكرة الماء، والذي تُوج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة، باريس 2024، وهما بولا لايتون ولورا إستر، وقد دفع حديثهما عن معاناتهما حتى تحقيق هذا الإنجاز سيتيين للبكاء.

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المدرب المخضرم وجه رسالة عاطفية للاعبتين، قال فيها، حسبما نقلت ماركا، "أنتن مثال يُحتذى به لجهودكن وعملكن وتواضعكن، لقد جعلتم منا عاطفيين لسنوات عديدة. الدموع تتساقط من عيني حين أستمع لهن، علينا الاهتمام بالرياضات الأخرى التي تحظى باهتمام واعتراف أقل من كرة القدم".

يُشار إلى أن المدرب الإسباني غير مرتبط بأي نادٍ حاليًا بعد إقالته من تدريب فياريال في الخامس من سبتمبر 2023.