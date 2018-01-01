كرة القدم تُلعب فعلياً لـ55 دقيقة.. والليجا الأكثر إضاعة للوفت

مانشستر سيتي أكثر الفرق في وقت اللعب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

في 2017 أجريت بعض الدراسات التي أثبتت أن الوقت الفعلي المستخدم في لعب مباريات كرة القدم هو 60 دقيقة من أصل الدقائق التسعين.

الآن، أظهرت الدراسات المكملة أن الدوريات الخمسة الكبرى تلعب 55 دقيقة في المتوسط، أقلهم هو الإسباني بمتوسط 53.5 دقيقة في المباراة، بينما يتصدرهم الألماني بـ55.7. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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بالترتيب بينهما يوجد الدوري الإيطالي (55.6) والإنجليزي (54.6) والفرنسي (53.8).

على صعيد الأندية فإن مانشستر سيتي الذي يقوده بيب جوارديولا هو أكثر الفرق لعبا بالكرة، بـ39 دقيقة في المباراة كأعلى معدل بين الجميع.

يلي سيتي كل من بايرن ميونيخ وتشيلسي وبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وريال بيتيس، بينما يأتي كارديف سيتي في الذيل بـ19.2 دقيقة.

العوامل التي تؤثر على الزمن الفعلي للعب هي خروج الكرة من محيط الملعب والمخالفات المتكررة وتعمد إضاعة الوقت، والإصابات الحقيقية والمزعومة إضافة إلى تقنية الفيديو الجديدة.