كرة السلة تفسد المؤتمر الصحفي لمنتخب ألمانيا في قطر!

قطع الصوت عن مؤتمر ألمانيا بسبب كرة السلة!

شهد المؤتمر الصحفي لمنتخب ألمانيا حادث طريف، حيث تمت مقاطعة مؤتمر اللاعب تيلو كيرر اليوم الأحد لفترة وجيزة لأن زملائه في المنتخب الألماني كانوا يلعبون كرة السلة في الجوار.

يقع المركز الإعلامي لمنتخب ألمانيا في صالة رياضية كبيرة، مقسمة إلى منطقتين فقط بواسطة فاصل ارتفاعه 2.5 متر، جانب واحد يعمل كغرفة مؤتمرات صحفية والآخر يتكون من ملعب كرة سلة وطاولة كرة القدم.

وخلال المؤتمر الصحفي مع كيرر، اصطدمت الكرات فجأة بأرضية الباركيه، مما تسبب في صوت طنين في نظام الصوت ثم قطعه تمامًا، وقال كيرر اعتذارًا: "لا أعرف من يلعب".

وأضاف: "لا أعتقد أن مكبرات الصوت تعمل على الجانب الآخر وإلا فسأخبرهم بالتوقف عن اللعب".

وأشار تقرير موقع "Spox" الألماني إلى أن مجموعة من حوالي عشرة لاعبين كانوا يلعبون السلة، مما أدى لإيقاف المؤتمر الصحفي حتى توقفهم عن اللعب وعمل نظام الصوت مرة أخرى.