كرة السلة بوابة برشلونة من أجل إعادة ليونيل ميسي!

برشلونة تلقى دفعة هائلة في سعيه لاستعادة ليونيل ميسي إلى الفريق..

تلقى نادي برشلونة أنباءً سارة، بعدما اجتازت خطة الجدوى الاقتصادية الخاصة به جميع اشتراطات رابطة الدوري الإسباني، في شق تقليص المصاريف، والآن النادي يعرف بالفعل ما يمكن توقعه لتحقيق أهدافه، خاصة استعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

صحيفة "relevo" الإسبانية كشفت أن برشلونة تمكن من تحقيق أهدافه فيما يتعلق بتخفيض الميزانية، وذلك بعد بيع أنطوان جريزمان، ورحيل جيرارد بيكيه، وجوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس.

وبالإضافة إلى تلك التخفيضات الهائلة، فإن برشلونة يخطط لعدم الإنفاق على فريق كرة السلة في موسم 2023-2024، والقيام بتخفيض كبير في رواتب نجوم الفريق.

وحسب التقرير، أراد جوان لابورتا رئيس برشلونة وفريقه تقديم مشروع جاد لاحتواء التكاليف، ومع ذلك، لا يتخلى عن فكرة إعادة ليونيل ميسي إلى النادي.

وعلى الرغم من أن الأمر بدا مستحيلًا قبل أشهر، إلا أن الحسابات بدأت في التحسن تدريجيًا، ويبقى أن نرى ما إذا كان النادي سينجح في الوقت الحاسم الذي يبدو أنه يتطلب صبر اللاعب.

لكن ما أصبح مؤكدًا هو أن خطط برشلونة قابلة للتطبيق، بين حالات الرحيل والفسخ الطوعي للعقود، حقق برشلونة توفيرًا بنحو 40 مليون يورو للموسم المقبل، أكثر مما كان متوقعًا.

ويبدو أن تلك الأنباء قد عجلت بعملية عودة ميسي إلى برشلونة، حيث كشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عن اجتماع بين جوان لابورتا وخورخي والد ميسي في منزل رئيس برشلونة، والأمور تتسارع بشكل كبير في الوقت الحالي، مع زيادة احتمالية عودة الأرجنتيني إلى النادي الكتالوني.