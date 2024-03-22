"كرامة المرأة لا تشترى بالمال" .. حرب شرسة تجبر نيمار على رفض سداد كفالة داني ألفيش!

نجم برشلونة يقضي ليلة تعيسة في السجن

كشفت تقارير صحفية، السبب وراء تراجع أسرة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن سداد مبلغ مليون يورو للمساهمة في إطلاق سراح صديقه السابق في المنتخب وبرشلونة، داني ألفيش.

ويقضي ألفيش عقوبة الحبس في سجن بريان بإسبانيا، بعد الحكم عليه بـ4 سنوات ونصف، إثر اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي ببرشلونة، وبالفعل قضى 14 شهرًا في الحبس الاحتياطي.

وكان نيمار قد تعهد لصديقه داني ألفيش بسداد مبلغ المليون يورو، الذي حددته محكمة برشلونة ككفالة للإفراج المؤقت عنه، لكن سانتوس نيمار، والد لاعب الهلال السعودي، أصدر بيانًا مفاجئًا أعلن فيه التراجع عن دفع الكفالة، وقال: "آمل أن يجد داني مع عائلته الإجابات التي يبحث عنها. بالنسبة لعائلتي، انتهت القضية".

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ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرًا، أكدت خلاله أن السبب وراء تراجع أسرة نيمارعن سداد الكفالة، رغم أنها دفعت من قبل 150 ألف يورو كتعويض مبدئي للضحية بخلاف أموال فريق المحاماة، هي أنها تعرضت لضغوط كبيرة في الفترة الماضية من المسؤولين ووسائل الإعلام ومنظمات المجمتع المدني في البرازيل.

وأكدت الصحيفة، أن الضغوط تحاصر أسرة نيمار بسبب دعمها للمغتصب، خصوصًا أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، أوضح في خطاب سابق أن "كرامة المرأة لا يمكن شراؤها بالمال".

وكانت وزيرة المرأة البرازيلية، سيدا جونسالفيس قد صرحت أمس الخميس، أن القضاء الإسباني "أخفق" بمنح الحرية المؤقتة لألفيس، لأنه "لا توجد كفالة تعوض عن الوحشية الهائلة التي يمثلها الاغتصاب في حياة المرأة".