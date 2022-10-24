"كذب ولا توجد معلومة واحدة صحيحة" .. باريس يتملص من عقد مبابي المسرب!

باريس سان جيرمان ينفي بشكل كامل الأنباء حول عقد مبابي المسرب.

نفى نادي باريس سان جيرمان أن يكون العقد المسرب للنجم الفرنسي كيليان مبابي معهم صحيحًا بأي شكل من الأشكال.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير "فابريتسيو رومانو"، الذي نشر بيان على عهدة النادي الفرنسي، أوضحوا من خلاله كذب التسريبات.

وكتب باريس في البيان: "باريس سان جيرمان يؤكد أن الأنباء حول عقد مبابي كاذبة تمامًا، ولا يوجد بها ولو تفصيلة واحدة صحيحة".

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد أكدت أن عقد مبابي الأخير الذي وقع عليه في مايو الماضي سيحصل اللاعب بموجبه على 630 مليون يورو في ثلاث سنوات.

وأكد الصحفي كذلك أنه نمى إلى علمه أن نادي باريس سان جيرمان يفكر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب ذلك التسريب.

جدير بالذكر أن مبابي يعاني من توالي الأزمات بعد تجديد عقده، وكل أسبوع يكون على صدر الصفحات الرئيسية في عدة صحف سواء لمشاكل داخلية مع المدرب أو نجوم باريس أو بشأن رغبته في الرحيل أو عقده الأخير.