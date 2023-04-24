كذب جوان لابورتا؟ اعترافات صادمة من نجل نيجريرا

نجل نيجريرا قدم المزيد من الاعترافات الصادمة حول علاقته بنادي برشلونة..

قدم خافيير إنريكيز روميرو، نجل نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في الاتحاد الإسباني، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، اعترافًا صادمًا لمصلحة الضرائب الإسبانية، في القضية المتهم فيها نادي برشلونة بتقديم مدفوعات غير مبررة إلى والده.

صحيفة "El Confidencial" أكدت أن نجل نيجريرا اعترف بأنه عضو في نادي برشلونة منذ أن كان عمره 15 عامًا.

وحسب الصحيفة نفسها، فقد تم الكشف عن حركة متكررة في أحد حساباته المصرفية، تعكس الرسوم المتكررة التي كان برشلونة يقدمها إليه.

وبالإضافة إلى ذلك، اعترف خافيير أيضًا أنه جزء من رابطة المحاربين القدامى في فريق برشلونة، الذي يتدرب مرتين في الأسبوع ويلعب مباريات مع أعضاء آخرين في الاتحاد.

وكان نجل نيجريرا قد اعترف من قبل في إفادة سابقة بحصوله على أموال من برشلونة مقابل "مرافقته عمليًا كل أسبوع" لفرق التحكيم التي كانت تدير مباريات لصالح برشلونة عندما لعب في "كامب نو".

اعترافات خافيير إنريكيز تأتي متسقة إلى حد كبير مع تصريحات جوان لابورتا رئيس برشلونة، الذي أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده خلال الأسبوع الماضي للحديث عن قضية نيجريرا بأن جميع الأعمال التي قام بها النادي الكتالوني كانت مع نجل الرئيس السابق للجنة الحكام.

وقال لابورتا: "ابن نيجريرا عمل مع الاتحاد الإسباني، مع رابطة الدوري، مع لويس أراجونيس، من غير المنطقي محاسبة برشلونة فقط عن طبيعة العمل الذي جمعنا به، علينا أن نتذكر أن كل هذه الأعمال حصلت مع نيجريرا الابن، وليس الأب".