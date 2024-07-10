"كذبة جديدة عن النصر".. فيرناندو هييرو يصدم الجماهير المكسيكية بسبب كريستيانو رونالدو

هييرو بدأ التخطيط لموسم النصر الجديد..

وجّه فيرناندو هييرو، المدير الرياضي الجديد لنادي النصر السعودي، "صدمة كبرى" إلى الجماهير المكسيكية؛ بسبب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

الساعات الماضية شهدت أخبارًا بشأن توسط هييرو، لإقامة مباراة ودية في المكسيك؛ تجمع بين فريقه المحلي السابق تشيفاز جوادالاخارا ونادي النصر بقيادة رونالدو.

الجماهير المكسيكية تفاعلت مع هذه الأخبار بقوة؛ حيث أعربت عن حماسها الكبير لـ"رؤية" الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة، على أرض الواقع.

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وبعد كل هذا الحماس.. نفى المدير الرياضي الإسباني في تصريحات مع قناة "TV Azteca Deportes"، توسطه لإقامة أي مباراة ودية بين النصر وجوادالاخارا المكسيكي.

وأكد فيرناندو هييرو الذي تولى منصبه في نادي النصر مؤخرًا، أن كل الأخبار المنتشرة بشأن هذه المباراة الودية "كاذبة وغير صحيحة".

جدير بالذكر أن النصر قرر إقامة "معسكرين" للفريق الأول لكرة القدم، في البرتغال وإسبانيا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ يتخللهما عددًا من المباريات الودية القوية.