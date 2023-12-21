كذبة أم انتهاء الأزمة؟ .. تطور مهم في قضية تمرد عبد الإله المالكي

مباراة الهلال وأبها تكشف تطورات مهمة في أزمة عبد الإله المالكي

SHAHID

لا حديث في الشارع الرياضي السعودي حاليًا، إلا على أزمة "التمرد" داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضد المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تقارير زعمت تمرد الثلاثي سلمان الفرج وعبد الإله المالكي ومصعب الجوير، ضد جيسوس؛ بسبب "قلة الدقائق" التي يشاركوا فيها، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

جيسوس تحدث صراحة عن أزمة الفرج، بينما ساد الغموض موقف الجوير، في الوقت الذي نفى فيه المالكي، تمرده على الجهاز الفني للفريق الهلالي، متوعدًا مروّجي الشائعات بـ"القانون".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعلى الرغم من التشكيك في صحة نفيه؛ إلا أنه على ما يبدو أن المالكي كان على حق أو أن أزمته انتهت؛ حيث تواجد اللاعب في قائمة الهلال أمام أبها، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ دون توقيع أي عقوبة عليه.

متوسط الميدان الهلالي يتواجد على دكة البدلاء أمام أبها، في الوقت الذي تم فيه استبعاد الثنائي الفرج والجوير، من قائمة المباراة نهائيًا؛ على الرغم من عدم معانتيهما من أي إصابة.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود أعلن في وقتٍ سابق، خصم 30% من راتب سلمان الفرج مع نادي الهلال؛ كجزء من عقوبته، بعد التمرد على جيسوس والجهاز الفني للفريق الأزرق.

SHAHID