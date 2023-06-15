"كذبة اللغة الإنجليزية" .. مسلي آل معمر مستمر في صراع كرسي رئاسة النصر

أحمد فرهود
musalli al muamar - nassr 29-5-2021al nassr twitter
النصردوري روشن السعودي

لا صحة لأنباء استبعاد مسلي آل معمر من انتخابات نادي النصر

بعد ساعات طويلة من أنباء استبعاد قائمة مسلي آل معمر، ظهرت مفاجأة جديدة في انتخابات مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر "غير الربحية".

أنباء ترددت في الساعات الماضية، عن استبعاد قائمة آل معمر؛ بسبب ضمها أحد الأشخاص الذي لا يجيد قراءة وكتابة اللغة الإنجليزية؛ وهي أحد الشروط في اللائحة الجديدة.

لكن، صحيفة "الشرق الأوسط" نفت في خبر عاجل منذ قليل، استبعاد قائمة مسلي من انتخابات قلعة العالمي؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام.

وكشفت الصحيفة، عن أن اللجنة الانتخابية التابعة لوزارة الرياضة، قبلت القوائم الثلاث المرشحة لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة النصر "غير الربحية"؛ لكل من مسلي آل معمر وثامر اليُمني ومهند الداود.

جدير بالذكر أن وزارة الرياضة، قررت حل مجلس إدارة مسلي آل معمر، والدعوة إلى انتخابات جديدة؛ بعد نقل ملكية 75% من أسهم النصر، إلى صندوق الاستثمار السعودي.

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