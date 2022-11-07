كذبة السوبر ليج .. شباب نابولي يسخرون من فكرة بيريز على طريقتهم الخاصة!

الجمهور يواصل رفضه لفكرة السوبر ليج

سخر رواد وسائل التواصل الاجتماعي من رغبة رؤساء الأندية الكبرى في إقامة السوبر ليج، بسبب عزوف الشباب عن متابعة دوري أبطال أوروبا، وحاجة الأندية للحصول على عوائد أكبر، والجمهور كذلك يريد مشاهدة مباريات قمة أكثر.

ونشرت أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه أحد الحضور في قرعة دوري الأبطال وهو يشعر بالنعاس، بينما يظهر شاب يتابع القرعة من التلفاز وهو يحتفل بوقوع نادي نابولي في مواجهة آينتراخت فرانكفورت.

مع العلم أن مواجهة نابولي وفرانكفورت قد تكون أقل أهمية أو ندية من مواجهات مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ أو ريال مدريد وليفربول.

وعلق الحساب ساخرًا: "السوبر ليج: "دوري أبطال أوروبا بائس، كرة القدم تحتضر والشباب لم يعودوا مهتمين".

الشباب في العالم الحقيقي: