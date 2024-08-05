"يفرض معلومة غير موثّقة" .. إعلامي يشكك في كتاب الأهلي التاريخي ويستشهد بالنصر!

"إنه يخص الأهلاويين فقط"

وجه الناقد الرياضي عبد الكريم الحمد، نقدًا شديد اللهجة أمام إصدار كتاب جديد يتحدث عن بطولات النادي الأهلي، والذي وصفه بأنه "يخص الأهلاويين فقط، وليس لكافة الشارع الرياضي".

وقال الحمد، عبر فضائية 24 الرياضية، أن تاريخ الأندية لا يعتمد على مجرد اجتماعات أو لجان، مضيفًا أنه تم تأليف الكتاب من قِبل محبين ولاعبين سابقين، وجميعهم ينتمون للأهلي، دون اللجوء لجهة محايدة في تجميع مواد الكتاب.

وتابع "ما يخص المعلومة التي ذُكرت بشأن امتلاك الأهلي 9 بطولات دوري، فمع احترامي وتقديري، ولكن أن يُصدر الكتاب على أساس ترسيخ فكرة الـ9 دوريات، غير مقبول، وهناك جهات رياضية مشرّعة، وفي مواقعها الرسمية، تتنافى معلوماتها مع ما ورد في الكتاب، ولهذا أقول إن هذا الكتاب يخص الأهلاويين فقط، وليس ملزمًا للشارع الرياضي بشكل عام."

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستطرد الحمد "بعض الأندية، إما عن طريق بيانات أو لجان تشكلها، تحاول أن ترسخ معلومات تاريخية، وحدث أيضًا مع النصر، وليس صحيحًا أن تقوم اجتهادات شخصية بمحاولة فرض معلومة تاريخية، وجهة وحيدة هي التي صدر فيها هذا التوثيق، وهي هيئة الرياضة، وحدث اعتراض كبير حينها، ونحن ننتظر أن يفي الاتحاد السعودي لكرة القدم ما وعد به، بشأن توثيق تاريخ وبطولات الكرة السعودية".

في المقابل، دافع الإعلامي غرم الله الزهراني عن الكتاب الموثّق لتاريخ الأهلي وبطولاته، قائلًا إنه نتاج عمل ثماني سنوات مضنية، ورجال مؤرخون عملوا على توثيق هذه البطولات.