"كب العشاء على بلاطهم" .. مطالبة بتوضيح من الجهات الرسمية بعد اتهامات أنمار الحائلي!

هل يتم الرد بشكل رسمي على اتهامات أنمار الحائلي؟

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أثار أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد الجدل، بعد تصريحاته النارية التي خرج بها مؤخرًا، الأمر الذي دفع البعض بضرورة وجود توضيح رسمي بعد اتهاماته.

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الحائلي عبر عن غضبه بعد مباراة الاتحاد ضد الهلال، حيث أكد على أن دعم الأندية غير متساوي، بالإضافة إلى أنه تم منعه من الحديث أكثر من مرة وبطرق مختلفة.

وقال الإعلامي بدر الصقري عبر تصريحات لبرنامج "برا 18": "تصريحات أنمار الحائلي حركت جميع المياه الراكدة، وسلسلة الاتهامات التي أطلقها تحتاج إلى توضيح من الجهات المعنية".

وأضاف: "حسب حديث الحائلي بأنه طفح به الكيل، بأنه تمت مضايقته ومنعه من الحديث بطريقة أو بأخرى، ولم تُلبى مطالبه وكانت هناك صفقات صرح بها سابقًا بأنه طلبها من لجنة الاستقطابات ولم تنفذ له والدعم الذي ينفذ من الأعضاء الذهبيين والداعمين بالأندية الأخرى غير صحيح".

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واختتم الصقري تصريحاته قائلًا: "أنمار الحائلي كب العشاء على بلاط وزارة الرياضة ولجنة الاستقطابات واتحاد كرة القدم بعد تصريحاته، ويجب توضيح من تلك الجهات".

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