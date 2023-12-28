كبير الرياض في الانتظار .. نجم النصر يطلب الرحيل ولويس كاسترو يتمسك به!

هل يرحل نجم النصر؟

SHAHID

طالب أحد نجوم نادي النصر الرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن مدربه البرتغالي لويس كاسترو رفض هذا الأمر وتمسك باستمراره.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن عبد الله مادو مدافع النصر طلب الرحيل، ولكن مدربه كاسترو طلب منه الاستمرار مع النصر، إذا أراد اللاعب ذلك.

وأضافت الصحيفة أن مادو ناقش مع كاسترو رغبته في الرحيل عن النصر على سبيل الإعارة أو الانتقال بشكل دائم، بسبب عدم الاعتماد عليه خلال الفترة الماضية، ولكن المدرب البرتغالي أكد له على أنه يفضّل بقاءه ولكنه لن يقف أمام رغبته.

ويقوم وكيل أعمال مادو حاليًا بمفاوضات أولية مع مسؤولي النصر، من أجل بحث الأمر والوصول لاتفاق، في ظل رغبة إدارة النادي في استمراره أيضًا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وفي نفس الوقت، هناك عددًا من الأندية التي ترغب في ضم مادو، على رأسها الثلاثي التعاون والشباب والاتفاق، حيث تترقب موقف اللاعب.

SHAHID