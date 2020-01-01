كبير آسيا – الهلال يزين قميصه بـ "سبع نجوم"

الهلال يزين قميصه بالنجمة السابعة.

أجرى نادي الهلال السعودي تعديلًا على قميصه، ليتماشى معه بعد التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، ليحقق اللقب القاري السابع في تاريخه.

الهلال توج ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد التفوق على أوراوا ريد الياباني في المباراة النهائية، بنتيجة 3-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "سبع بطولات، سبع قصص مجد، سبع منصات، سبع نجوم، أكدت أن الهلال هو كبير آسيا".

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ونشر الهلال صورًا للاعبي الفريق الأزرق، وهو يرتدون الزي الجديد المرصع بسبع نجوم، خلال تدريبات الفريق اليوم، استعدادًا للمباراة المقبلة.

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وحصل الهلال على لقب دوري أبطال آسيا 3 مرات أعوام "1991، 2000، 2019"، كما حصل على لقب كأس الكؤوس الآسيوية مرتين عامي "1997، 2000"، وبطولة كأس السوبر الآسيوي مرتين عامي "1997، 2000".

ويستعد الهلال لمواجهة أبها مساء يوم الأحد المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيخوض بعدها مواجهة قوية أمام النصر مساء يوم الجمعة المقبل بالدوري.