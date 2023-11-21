كبل قيود حسك التدريبي .. لأن "مضطهدي السعودية" قرروا الاتحاد مع روبرتو مانشيني!

المنتخب السعودي انتصر أمام الأردن في ثاني مباراة رسمية تحت قيادة مانشيو..

لنأخذ من الأمس دروسًا لليوم .. في هذه الأيام يستعيد الجمهور ذكريات كأس العالم قطر 2022، الذي انطلق في نوفمبر الماضي، لا أحد يتحدث عن الأداء، الجميع يذكر النتائج فقط لا غير، حتى الذاكرة لا تسعف الكثيرين لتذكر كيف كان الأداء الفني داخل الملعب، واليوم علينا التعلم من هذا الدرس جيدًا في تعاملنا مع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني..

الأخضر بقيادة مانشيو حقق الفوز اليوم الثلاثاء، أمام الأردن بثنائية نظيفة، أحرزها صالح الشهري، ليحقق العلامة الكاملة في أول جولتين من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الصورة في نظر بعض المشجعين، بل الكثير منهم هي ضبابية، اعتراضات على المستوى الفني وانتقادات للأداء وما شابه من حالات أصبحت عادة عقب مباريات المنتخب السعودي في السنوات الأخيرة.

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لكن لنكن واقعيين، كيف لنا أن نحكم على مدرب يخوض ثاني مباراة رسمية له مع منتخب؟!، حقيقةً لا أرى الحديث عن جمل فنية وفكر مدرب من مباراتين فقط أمر منطقي الخوض به الآن، فالصورة لم تتضح بعد.

مؤكد أن الفريق يحتاج الكثير من الجهد سواء على المستوى الدفاعي أو خط الوسط، لكن هناك بعض النقاط التي تنصف مانشيو في بداية مشواره علينا التركيز عليها أفضل من وضع رجل لا يزال يتحسس طريقه على "المقصلة"..

بدايةً رهان الإيطالي على صالح الشهري أتى بثماره، وهي مفاجأة للجميع تقريبًا، نعم! لا يختلف أحد على موهبة مهاجم الهلال، لكن ما قدمه مع الزعيم في الموسم الجاري خلال الدقائق التي شارك بها، جعلنا نعتقد أنه فقد الكثير من مهاراته وضل طريق شباك الخصوم، لكنه في مواجهتي باكستان والأردن سجل رباعية ببراعة كبيرة.

كذلك لامه الكثيرون على استدعاء عبد الإله المالكي؛ لاعب وسط الهلال، كونه لا يشارك مع فريقه إلا في بضع دقائق، نظرًا لعودته حديثًا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، لكنه كافأ مدربه على ثقته به.

المالكي أكثر لاعبي الأخضر لمسًا للكرة ومع ذلك كان الأكثر دقة في تمريراته بواقع 85.2% كثاني أفضل لاعبي فريقه في التمريرات، بجانب أنه الأكثر تمريرًا للكرة في الثلث الأخير من الملعب، أما الثنائيات فنجح في سبع من أصل عشر، وقام بأربعة تدخلات.

هذا الثنائي تحديدًا؛ الشهري والمالكي، طاله الكثير من الانتقادات لاستدعائه، فأنصفه القدر بما قدمه، أما عن رهان مانشيني على التشكيل شباب بشكل كامل تقريبًا في غياب أسماء بحجم سالم الدوسري، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، محمد كنو وغيرهم، فقد نجح به – حتى الآن – كذلك بتصدره مجموعته في التصفيات بست نقاط من جولتين، متفوقًا على أقرب منافسيه المنتخب الطاجيكي بفارق نقطتين، أما الأردن فتحل ثالثًا بنقطة وحيدة، وأخيرًا باكستان دون أي نقاط.

إذًا لندع المتعة جانبًا حاليًا، ونحصد النقاط كي يتحقق الهدف الأكبر بالتأهل لنهائيات المونديال، فكما نقول دائمًا: "من يبحث عن المتعة .. فليذهب إلى السيرك"، وهي مقولة تنطبق تحديدًا على المنتخبات أكثر منها الفرق.