كبت نونو سانتو تفجر .. كورونادو يستعيد أمجاده بعد ذبح الجمهور له

البرازيلي قاد الاتحاد للفوز الليلة أمام الفيحاء في مباراة كبيرة قدمها النمور

Shahid

بعد الهجوم الجم عليه في المباريات الأخيرة، والتي وصلت لمطالب من الجماهير برحيله يتصدر البرازيلي إيجور كورونادو حاليًا إشادات جمهور الاتحاد بعد الفوز أمام الفيحاء.

العميد أسقط ضيفه بثلاثية نظيفة، جاءت جميعها في الشوط الأول، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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المختلف في هذه المباراة هي الروح التي ظهر بها كورونادو في وسط ملعب النمور، والذي كان بها بمثابة المحرك الأساسي للعب في الاتحاد، لكن الأمر في الأساس يرجع للبرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق.

سانتو اعتاد في المباراة الأخيرة على تثبيت كورونادو في وسط الملعب بجوار إما طارق حامد أو برونو هنريكي، مما يحد من قدراته الهجومية وتحركاته، لكن في مباراة الليلة، أعاد المدرب اللاعب لمركزه الأساسي ألا وهو لاعب الوسط الهجومي المتقدم عن المحورين..

كورونادو أمام الفيحاء أحرز هدف المباراة الأول من تسديدة من ركلة ثابتة من وسط الملعب، ليعود للتهديف في دوري روشن، بعد غياب من منتصف أكتوبر الماضي.

وسدد إيجور بشكل عام أربع تسديدات، منها اثنتين على المرمى، وخلق فرصة هدف لزملائه، فيما نجح في مراوغة واحدة من أصل ثلاث، وفي مواجهة ثنائية واحدة من أصل خمس، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

الملاحظ بشكل عام أن الدفع بكورونادو في مركز لاعب الوسط المتقدم أنه إما يحرز أو يصنع، فخلال سبع مباريات له في هذا المركز في الموسم الجاري، ساهم في سبعة أهداف ما بين تسجيل وصناعة.

Shahid