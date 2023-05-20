كبار إيطاليا يطاردونه .. أومتيتي يُنهي التكهنات حول مستقبله مع برشلونة!

موسم مميز للمدافع الفرنسي

اتفق المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي مع برشلونة على رحيله نهائيًا عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد انتهاء إعارته مع نادي ليتشي الإيطالي.

أومتيتي عانى من إصابات متكررة مع برشلونة تسببت في انهيار مسيرته بكامب نو، ليُعيد اكتشاف نفسه من جديد مع ليتشي، حيث يعتبر أحد أفضل المدافعين في إيطاليا هذا الموسم.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن ليتشي يحاول الحفاظ على أومتيتي، ولكن المهمة ليست سهلة بسبب المستويات المبهرة التي قدمها المدافع الفرنسي مع الفريق.

وأشارت إلى أن أندية إنتر، ميلان، وروما انضمت إلى سباق التعاقد مع أومتيتي في الصيف، مع وجود بعض العروض الأخرى من أندية الدوري الفرنسي، بعدما تأكد رحيله عن برشلونة وعدم استمراره حتى نهاية عقده في 2026.

ومن المتوقع أن تكون قيمة انتقال أومتيتي إلى أي فريق ما يقرب من 4 ملايين يورو، وسط استعداد من برشلونة للتخلي عنه بمقابل مخفض للعمل على تقليل ميزانية الرواتب.

يذكر أن صاحب الـ29 سنة بدأ الموسم كلاعب بديل مع ليتشي، قبل أن يحجز مكانه الأساسي بالفريق ليظهر كأساسي في 21 مباراة بالدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي.