كبار إسبانيا في مهب الريح .. هل أصبح دوري "توم وجيري" من الماضي؟

تغيرات عديدة يمر بها الدوري الإسباني هذا الموسم، فبعد سنين من الشد والجذب والصراع المحتدم حتى النهاية بات الركود هو عنوان الموقف.

الأمر بدأ برحيل الأسماء الكبيرة عن الدوري وانخفاض في القيمة السوقية، لينتهي بارتخاء في المنافسة وغيابها في بعض الأحيان.

الوضع الراهن للدوري الإسباني يشير إلى مرحلة خطيرة، ويثير التساؤلات في النفوس، هل أصبح دوري "توم وجيري" من الماضي؟

الوضع غير مبشر

بعد مرور 13 جولة من الدوري الإسباني، أي بعد مرور ثلث السباق، لا يتصدر أيًا من الأندية الثلاثة الكبار برشلونة، ريال مدريد، أتليتكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ريال مدريد لايزال في مرحلة البناء ويتنازع على المركز الثاني مع إشبيلية، بينما يحل أتليتكو مدريد رابعًا ويبدو أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة مع دييجو سيميوني ويصبح أقرب للدوري الأوروبي من دوري الأبطال، بينما برشلونة يعاني وأصبح أقرب للهبوط (بـ 6 نقاط) من اللقب.

فقدان الكثير من النقاط هي السمة المشتركة بين الثلاثي، فـ في إقليم كتالونيا، برشلونة يعتبرالأكثر إضاعة للنقاط بـ 19 نقطة، بينما أتلتيكو 13 نقطة، يتبعه ريال مدريد بـ 9 نقاط.

وهو الأمر الذي يعد نكسة حقيقة مقارنةً بدوري ريال مدريد في 2012 أو برشلونة في 2013 والذي حسم كلاهما الدوري بـ 100 نقطة، أي فقد الثنائي 14 نقطة فقط في 38 أسبوعًا، شيء يبدو أنه لا يمكن تصور حدوثه.

لكن في النهاية، اتضح أنّ الأندية الثلاثة الكبرى في الليجا تقهر وبسهولة أيضًا، فعندما كنت تنتزع نقطة من برشلونة وريال مدريد وأتليتكو تخرج محتفلًا، أما الآن أصبح من الطبيعي أن تخرج بالثلاث نقاط من معقلهم وتصبح متقاعسًا إذا لم تفعل ذلك.





لا أحد يخاف الكبار في إسبانيا

المثير للدهشة أنّ الأمر لا يتعلق بخسارة نقاط فقط لكن معظم الانتكاسات حدثت ضد فرق متوسط الدوري وأصحاب المراكز الدنيا.

في مدريد، النادي الملكي فقد نقاطه أمام إسبانيول الذي يقبع في المركز الـ 11، وتعادل أمام ليفانتي (19) وفياريال (12) وأوساسونا (7).

وفي أتليتكو لا يختلف الأمر كثيرًا فقد خسر نقاطه أمام ألافيس الذي يقع في المركز الـ (14)، وفياريال وأتلتيك (8) وليفانتي (19) وفالنسيا (10) وريال سوسيداد (1).

أما برشلونة فقد أضاع النقاط أمام الجميع، تعادلوا مع غرناطة (17)، قادش (16)، ألافيس (14) وسيلتا (15) ومن المنطقة العليا (خسروا أمام ريال مدريد (2)، أتلتيكو (4)، رايو فاييكانو (6)، وتعادل ضد أتلتيك بلباو (6).

ليس هذا فحسب، فالنقاط التي تركوها تفلت من ديارهم، أمام أنظار عشاقهم مثيرة للغاية أيضًا، حيث تعادل الكاتالونيون مرتين وخسروا مرة واحدة في "كامب نو"، بينما الروخي بلانكوس تعرضوا لـ 3 تعادلات في "واندا متروبوليتانو"، وبالنسبة للمرينجي اثنان فقط في "سنتياجو بيرنابيو".





من كبار الليجا الآن؟

الوضع الحالي في الدوري الإسباني، يختلف تمامًا عن السابق، الأمر في الماضي كان يقتصر على الثلاثي برشلونة وريال مدريد وأتليتكو في الثلاث المراكز الأولى ونشاهد تبديلًا في المراكز بينهما كل أسبوع، أما المركز الرابع يشهد بعض التغيير أحيانًا لكنه كان في النهاية يستقرعلى إشبيلية في الأغلب.

لكن الآن لو نظرنا إلى الفرق المتنافسة على الدوري سنجد ظهورًا لافتًا لبعض الأسماء، ريال سوسيداد، للعام الثاني على التوالي، يظهر في المنافسة بقوة ويسيرون على نهج ما حدث في موسم 2002-03 عندما كانوا في المركز الثاني.

هناك أيضًا فرق مثل رايو فاييكانو الصاعدين حديثًا إلى الدوري الإسباني، ويحتلون المركز السادس (20 نقطة)، والذي يمنح تذكرة للعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وريال بيتيس الذي يقدم أداءًا مبهرًا في قيادة دي بيليجريني ويحتل المركز الخامس، أو أوساسونا التي بدأ الموسم بطريقة رائعة ويحاول الوصول إلى المراكز العليا،

لايزال السابق طويلًا ومن المتوقع أن تقل عزائم تلك الفرق لكن من المؤكد أنهم حصلوا على نقاط تمنحهم راحة البال لنسيان الهبوط في الوقت الحالي لمواصلة السباق ولا شك أن اختفاء "توم وجيري" في الصدارة هو السبب وراء ذلك.