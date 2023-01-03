"كأني أتحدث إلى ميكروويف" .. هجوم جديد من كلوب على الحكام!

كلوب غاضب من الحكام بسبب القرارات المثيرة للجدل خلال خسارة ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أنه لا فائدة من الشكوى إلى الحكام في الدوري الإنجليزي، لأن الأمر يشبه التحدث إلى الميكروويف.

جاء ذلك في أعقاب خسارة ليفربول الصادمة مساء الإثنين أمام برينتفورد بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جريفين بارك" لحساب الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

ويرى كلوب أن نادي برينتفورد يتعمد التلاعب بالقواعد الخاصة بالدفع والمسك، خاصة في الكرات الثابتة، ويؤكد أن الهدف الثالث الذي سجله بريان مبيومو كان يجب أن يلغى بسبب خطأ على لاعب برينتفورد.

كلوب أجرى حوارًا مقتضبًا بعد المباراة مع النسخة الإنجليزية من شبكة "beIN Sports" الرياضية، سُئل خلاله عما إذا كان قد تحدث إلى حكام المباراة بشأن تلك المشكلة.

وقال الألماني: "نعم، لكن في الواقع الأمر يشبه تمامًا أنني أتحدث إلى الميكروويف، لا أحصل على أي رد فعل، دائمًا نفس الشيء".

واختتم كلوب: "قبل الموسم، قدموا لنا توجيهات مفادها أنه على اللاعبين توخي الحذر في مثل تلك اللحظات لأن الحكام سيراقبون ذلك، لكن كما نرى في المباريات، فإن كل شيء مسموح به إلى حد كبير".

خسارة ليفربول أوقفت مسيرة "الريدز" التي حقق خلالها أربعة انتصارات متتالية، ليتوقف رصيد فريق المدرب الألماني يورجن كلوب عند 28 نقطة في المركز السادس في جدول الترتيب.