الأخبار المباريات
كأس العالم

كأنهم فازوا بكأس العالم.. احتفالات مجنونة من الأرجنتين بالفوز على المكسيك

مازن زكي
مازن زكي
12:56 م غرينتش+2 27‏/11‏/2022
Enzo Fernandez Argentina Mexico World Cup 2022
سعادة جنونية بالفوز على المكسيك قبل مواجهة حاسمة ضد بولندا

احتفل لاعبو منتخب الأرجنتين بطريقة جنونية بعد تحقيق الفوز الأول لهم في بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد الانتصار بنتيجة 2-0 على المكسيك في لقاء صعب للغاية.

فمن الواضح أن لاعبي الأرجنتين شعروا بالارتياح لتجنب هزيمة كانت ستؤدي إلى إقصائهم من المنافسة، واتضح ذلك بعد ظهور لقطات الاحتفالات التي حدثت بعد اللقاء والتي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

في فيديو نشر للاحتفالات، يمكن رؤية اللاعبين داخل غرفة الملابس يرقصون على موسيقى صاخبة من أمريكا الجنوبية وهم يحتفلون بالنجاح على أرض الملعب ضد المكسيك.

وبحسب عدة مصادر تابعة لصحيفة "دايلي ميل" فإن هذه الاحتفالات الجنونية قد استمرت لمدة أطول من ساعة في غرفة خلع الملابس بعد ضمان نقاط لقاء المكسيك.

وشارك الطاقم الفني اللاعبين في التعبير عن الفرحة بالفوز والاستمرار في رحلة كأس العالم، وسط استغراب البعض من هذه الاحتفالات في ظل وضعية الأرجنتين الصعبة.

حيث سيلعب الفريق الأرجنتيني مواجهة حاسمة ضد بولندا يوم الأربعاء القادم ستحدد مصير الاستمرار أو الخروج من المونديال، مما يعني أن كل شيء يبدو معلقًا لحين اللعب ضد ليفاندوفسكي ورفاقه.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (مصر):. المعلومات الواردة في Goal (مصر) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (مصر)