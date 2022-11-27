كأنهم فازوا بكأس العالم.. احتفالات مجنونة من الأرجنتين بالفوز على المكسيك

سعادة جنونية بالفوز على المكسيك قبل مواجهة حاسمة ضد بولندا

احتفل لاعبو منتخب الأرجنتين بطريقة جنونية بعد تحقيق الفوز الأول لهم في بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد الانتصار بنتيجة 2-0 على المكسيك في لقاء صعب للغاية.

فمن الواضح أن لاعبي الأرجنتين شعروا بالارتياح لتجنب هزيمة كانت ستؤدي إلى إقصائهم من المنافسة، واتضح ذلك بعد ظهور لقطات الاحتفالات التي حدثت بعد اللقاء والتي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

في فيديو نشر للاحتفالات، يمكن رؤية اللاعبين داخل غرفة الملابس يرقصون على موسيقى صاخبة من أمريكا الجنوبية وهم يحتفلون بالنجاح على أرض الملعب ضد المكسيك.

وبحسب عدة مصادر تابعة لصحيفة "دايلي ميل" فإن هذه الاحتفالات الجنونية قد استمرت لمدة أطول من ساعة في غرفة خلع الملابس بعد ضمان نقاط لقاء المكسيك.

Así se celebra en el vestuario de @Argentina la victoria #SeleccionArgentina pic.twitter.com/GzFE2Eh002 — Veronica Brunati (@verobrunati) November 26, 2022

وشارك الطاقم الفني اللاعبين في التعبير عن الفرحة بالفوز والاستمرار في رحلة كأس العالم، وسط استغراب البعض من هذه الاحتفالات في ظل وضعية الأرجنتين الصعبة.

حيث سيلعب الفريق الأرجنتيني مواجهة حاسمة ضد بولندا يوم الأربعاء القادم ستحدد مصير الاستمرار أو الخروج من المونديال، مما يعني أن كل شيء يبدو معلقًا لحين اللعب ضد ليفاندوفسكي ورفاقه.