فيديو | وكأنها لحظة الوداع .. هكذا بدأ هيرفي رينارد مواجهة السعودية وبوليفيا!

زهيرة عادل
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Herve Renard (L) jokes with Saudi Arabia's midfielder #23 Mohamed Kanno Getty
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الليلة قد تكون المباراة الأخيرة للمدرب الفرنسي مع المنتخب السعودي

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يبدو أنها مسألة وقت ليس أكثر كي يتم الإعلان عن رحيل الفرنسي هيرفي رينارد رسميًا عن تدريب المنتخب السعودي، وأن مواجهة الليلة أمام بوليفيا هي الأخيرة له.

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الأخضر يخوض الودية الثانية له في معسكر الحالي حاليًا أمام بوليفيا، بعدما كان قد خسر اللقاء الأول أمام فنزويلا قبل يومين.

وقبل انطلاق المباراة، ظهر رينارد مصافحًا لاعبي الأخضر على مقاعد البدلاء وجهازه المعاون والجهازين الطبي والإداري، وكأنه يودعهم في مباراة الأخيرة.

الصورة ستتضح أكثر عقب هذه المباراة، لكن بحسب التقارير الصادرة من فرنسا، فإن رينارد بالفعل اتفق على قيادة المنتخب الفرنسي للسيدات خلال كأس العالم المقبل، الذي سينطلق في منتصف العام الجاري.

جدير بالذكر أن رينارد تولى المسؤولية الفنية للأخضر في عام 2019 في أول تجربة آسيوية له، نجح خلالها في قيادته للتأهل لكأس العالم قطر 2022.

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