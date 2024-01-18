كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يحبط المفاجأة ويحقق فوزًا هامًا على سالامنكا

النادي الكتالوني عرف كيف يفوز بمباراته..

حقق برشلونة فوزًا هامًا في دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا وذلك على حساب أونيونيستاس سالامنكا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الملكة صوفيا.

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وبدأ سالامنكا بشكل أفضل من برشلونة لدرجة أنه تقدم عليه في الدقيقة 31 بهدف مفاجئ عن طريق لاعب وسطه ألفارو جوميز.

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وقبل أن ينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة، بصم فيران توريس على هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، لينتهي بالتعادل الإيجابي 1-1.

في الشوط الثاني عدل تشافي أوراقه ودفع بالثنائي بيدري وروبرت ليفاندوفسكي، ليثمر ذلك عن هدفين سجلهما كل من جول كوندي ثم أليخاندرو بالدي.

بتلك النتيجة يصل برشلونة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا، البطولة التي يتمنى أن ينقذ بها موسمًا يبدو كارثيًا على كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.