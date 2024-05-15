كأس جوان جامبر .. فضيحة المدرجات تبعد آينتراخت فرانكفورت عن طريق برشلونة

من يواجه البلوجرانا في كأس جوان جامبر؟

حدد نادي برشلونة موعد إقامة النسخة الـ59 من بطولة "جوان جامبر" المقبلة، يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل، بالتزامن مع الأسبوع الأخير في العطلة الصيفية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أنه تم اختيار هذا اليوم، لمنح الفريق هامش صغير للراحة بعد العودة من جولة أمريكا الشمالية، المقررة في 7 أغسطس المقبل، وذلك للتغلب على "اضطراب الرحلات الجوية الطويلة"، ثم التدريب للاستعداد للمباراة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة يعطي الأولوية في منافسه على الكأس، للنادي الذي يبلغ عمره 125 عامًا، مثل أولمبيك مارسيليا وميلان وفيردر بريمن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتشير التقارير، إلى أن مارسيليا سيكون متفرغًا في هذا الموعد، بينما ميلان سيواجه برشلونة فعليًا في جولته الصيفية بالولايات المتحدة، بينما فقد فيردر بريمن قيمته في الدوري الألماني، لذلك لم يتم تحديد المنافس بعد.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أنه من ضمن الأندية التي كانت مرشحة بقوة لهذه البطولة، آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الألماني، الذي يحتفل هذا العام أيضًا بالذكرى الـ 125 لتأسيسه.

وتابعت: "تم طرح الاسم على الطاولة لكن سرعان ما تم إلغاؤه بسبب التجربة المريرة مع الفريق الألماني في الدوري الأوروبي، عندما حصلت موجة من جماهير آينتراخت على تذاكر المباراة واختلط كثيرون مع جماهير برشلونة، مما سبب إحراجًا كبيرًا للنادي الكتالوني".

يذكر أن برشلونة كان قد واجهة توتنهام في نسخة العام الماضي من كأس خوان جامبر، واستطاع الفوز عليه بنتيجة (4-2).