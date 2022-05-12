كأس آسيا 2027 ثم مونديال 2030؟ الملف السعودي وحيدًا بعد انسحاب الهند

السعودية في طريقها للفوز بتنظيم البطولة القارية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا اليوم الإثنين انسحاب الهند من سباق تنظيم كأس آسيا 2027 ليبقى الملف السعودي هو الوحيد المتبقي.

كانت قطر والسعودية والهند قد تقدمت بملفات تنظيم البطولة القارية لكن الملف القطري استبعد بعدما فازت البلاد بتنظيم النسخة القادمة عام 2023 بدلًا من الصين المعتذرة، فيما أعلنت الهند اليوم انسحابها رسميًا لتُصبح السعودية المرشح الوحيد.

الاتحاد الآسيوي أصدر بيانًا اليوم قال فيه " تم إخطار الاتحاد الآسيوي رسميًا من قبل الاتحاد الهندي بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027.. سيكون الملف السعودي الوحيد المقدّم إلى الكونجرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي".

فوز السعودية رسميًا بالتنظيم يحتاج فقط لمصادقة كونجرس الاتحاد الآسيوي الذي سيعقد في فبراير القادم، وحال حدث ذلك ستكون المرة الأولى التي تنظم فيها المملكة كأس آسيا التي انطلقت عام 1956.

تنظيم السعودية لكأس آسيا 2027 قد يكون تمهيدًا لاستضافة كأس العالم 2030 حيث يدور الحديث بجدية حاليًا عن رغبة المملكة في تنظيم الحدث العالمي، سواء بشكل منفرد أو مشترك مع مصر واليونان.

يُشار إلى أن قطر تستضيف حاليًا كأس العالم 2022، فيما ستنظم النسخة القادمة عام 2026 في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.