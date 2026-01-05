كأس الملوك: انتصارات مثيرة للسعودية وقطر والجزائر والمغرب في الجولة الأولى

فازت المنتخبات العربية الأربع المشاركة في بطولة كأس الملوك للمنتخبات 2026 بمبارياتها ضمن الجولة الافتتاحية من دور المجموعات، في انطلاقة إيجابية لمشاركتها في البطولة التي تُقام حالياً في مدينة ساو باولو البرازيلية بمشاركة 20 منتخباً من مختلف دول العالم.

وتُعد بطولة كأس الملوك للمنتخبات بطولة دولية لكرة القدم السباعية، تُنظم ضمن منظومة دوري الملوك التي أسسها نجم كرة القدم الإسباني السابق جيرارد بيكيه، وتجمع منتخبات وطنية يقودها صناع محتوى وشخصيات رياضية إلى جانب لاعبين محترفين. وتشهد النسخة الحالية مشاركة عدد من نجوم كرة القدم العالمية في أدوار تنظيمية وتمثيلية، من بينهم البرازيلي رونالدو نازاريو بصفته رئيساً للبطولة، إلى جانب أسماء أخرى من عالم كرة القدم وصناعة المحتوى الرقمي.

وجاءت انتصارات منتخبات الجزائر وقطر والمغرب في اليوم الثاني من المنافسات، بعد فوز المنتخب السعودي في اليوم الافتتاحي، لتسجل المنتخبات العربية نتائج إيجابية مع بداية مشوارها في النسخة الثانية من البطولة.

وفي منافسات اليوم الثاني، فاز المنتخب الجزائري على منتخب بولندا بنتيجة 8-5، في مباراة شهدت أداءً هجومياً من المنتخب الجزائري، حيث سجل اللاعب حارث أربعة أهداف، من بينها الهدف الأخير في اللقاء، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

كما فاز المنتخب القطري على منتخب بيرو بنتيجة 5-4، في مباراة امتدت إلى مرحلة وضع المباراة الفاصلة بعد الدقيقة 36، حيث يُحسم اللقاء بتسجيل الهدف التالي. وتمكن اللاعب يوسف شكيري من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأربعين، مانحاً المنتخب القطري نتيجة إيجابية قبل مواجهته المقبلة أمام منتخب البرازيل.

KINGS LEAGUE MENA

وفي ختام مباريات اليوم، فاز المنتخب المغربي على منتخب كولومبيا بنتيجة 5-3، معوضاً خسارته أمامه في الدور ربع النهائي من النسخة الماضية التي أُقيمت في إيطاليا. وحسم وليد الجعلي نتيجة اللقاء بهدف في الدقيقة 37، فيما حصل نادر لوح على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وكان المنتخب السعودي قد افتتح مشاركته في البطولة يوم السبت بالفوز على منتخب المكسيك بنتيجة 4-3، مسجلاً أول انتصار له في النسخة الحالية بعد مشاركته في النسخة الماضية دون تحقيق فوز.

وشهدت الجولة ذاتها نتائج أخرى، حيث فاز منتخب إندونيسيا على منتخب الهند بنتيجة 5-3، كما انتهت مباراة ألمانيا والأرجنتين بالتعادل 3-3 في وقتها الأصلي، قبل أن تحسم الأرجنتين اللقاء لصالحها عبر ركلات الترجيح.

وتتواصل منافسات دور المجموعات خلال الجولة الثانية من البطولة، حيث يلتقي منتخب فرنسا مع منتخب الجزائر في السادس من يناير، فيما يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب تشيلي في السابع من الشهر ذاته، على أن يلتقي منتخب قطر مع منتخب البرازيل في الثامن من يناير، ويختتم المنتخب السعودي مشاركته في هذه الجولة بمواجهة منتخب إندونيسيا في التاسع من يناير.