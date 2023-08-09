كأس الملك سلمان | النصر ينهي ملحمة الشرطة التاريخية .. ويطير إلى النهائي

تحديد أول المتأهلين إلى نهائي كأس الملك سلمان

SHAHID

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مساء اليوم الأربعاء، إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ بعد فوزه الصعب على الشرطة العراقي، بهدف واحد مقابل لا شيء، في المباراة الأولى من المربع الذهبي.

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النصر سيواجه في نهائي بطولة كأس الملك سلمان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، الفائز من ديربي الرياض الكبير، والذي يجمع بين الهلال والشباب، بعد قليل.

ودخل نادي النصر المباراة، بضغط كبير للغاية على دفاعات الفريق العراقي؛ حيث أهدر البرازيلي أندرسون تاليسكا، فرصة محققة للتسجيل، في الدقيقة الرابعة.

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وبعد تاليسكا.. تفنن نجوم العالمي، في إهدار الفرص واحدة تلو الأخرى، كما حرمت العارضة، الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، من هدف رائع في الدقيقة 34.

وقبل عارضة تيليس.. ألغى حكم المباراة، هدفًا للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 32؛ بعد العودة إلى تقنية "التسلل الآلي"، ليعود اللاعب نفسه، ويضيع هدفًا بشكل غريب، في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني.. قلت الفرص النصراوية، حتى احتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لمصلحة السنغالي ساديو ماني؛ حولها رونالدو بنجاح داخل الشباك، في الدقيقة 75.

ونجح النصر، في الحفاظ على شباكه نظيفة، بعد هذا الهدف؛ ليتأهل إلى النهائي العربي الغالي؛ حيث سيسعى للتتويج بلقبه الأول في المسابقة، مساء يوم السبت القادم.

جدير بالذكر أن ملحمة الشرطة التاريخية، انتهت بعد تخطي عملاقي تونس الترجي والصفاقسي، في دور المجموعات، ثم السد القطري في ربع النهائي.

SHAHID