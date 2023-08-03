كأس الملك سلمان | رونالدو ينقذ النصر أمام الزمالك ويطير به لربع النهائي .. والشباب يتصدر

إسدال الستار على منافسات المجموعة الثالثة من البطولة العربية

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تعادل النصر السعودي بـ"صعوبة"، مع الزمالك المصري (1-1)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ليرافق مواطنه الشباب، إلى ربع النهائي.

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النصر والزمالك يتواجدا في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، إلى جانب كل من الشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

وشهدت بداية مباراة النصر والزمالك، أحداثًا مثيرة للغاية؛ حيث ألغى الحكم، هدفًا للقلعة البيضاء، في الدقيقة السادسة، سجله التونسي سيف الدين الجزيري؛ وذلك بداعي التسلل.

ولم تمر سوى 3 دقائق على لقطة الجزيري، حتى ألغى حكم المباراة، هدفًا ثانيًا، وهذه المرة للفريق النصراوي، سجله الجناح الدولي السعودي عبد الرحمن غريب، بداعي التسلل أيضًا.

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وتبادل الفريقان، الهجمات والفرص الخطيرة، خلال الشوط الأول؛ وسط تفوق ملحوظ للزمالك، الذي وجد العديد من المساحات، في خطي الوسط والدفاع للعملاق السعودي.

وعلى غرار الشوط الأول.. بدأت الـ45 دقيقة الثانية، بإثارة كبيرة للغاية؛ حيث تحصل الفريق المصري، على ركلة جزاء بعد لمس الكرة، يد البرازيلي أليكس تيليس، ظهير أيسر النصر؛ ليحوّلها أحمد سيد زيزو بنجاح، داخل الشباك.

وبالرغم من الهدف الزمالكاوي، إلا أن النصر، لم يكن له ردة فعل كبيرة، حتى جاءت الدقيقة 87، عندما استغل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عرضية من الإيفواري جيسلان كونان، مسجلًا هدف التعادل برأسية رائعة؛ لينقذ العالمي من توديع البطولة، ويؤهله إلى ربع النهائي كـ"وصيف" للمجموعة الثالثة.

ومن ناحيته.. ضمن الشباب، صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بفوز صعب على الاتحاد المنستيري، بهدف مقابل لا شيء، مساء اليوم الخميس.

سجل هدف الشباب الوحيد، النجم الأرجنتيني إيفير بانيجا، في الدقيقة 26؛ بعد تنفيذ رائع لركلة جزاء تحصل عليها فريقه؛ ليعيد سيناريو الفوز على الزمالك، في الجولة الثانية.

جدير بالذكر أن النصر، سيضرب موعدًا مع الرجاء الرياضي المغربي، متصدر المجموعة الرابعة، في دور ربع النهائي، بينما سيواجه الشباب، نظيره الوحدة الإماراتي.

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