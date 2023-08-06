كأس الملك سلمان | بتسديدة رونالدو ورأسية فوفانا .. النصر يصعد لنصف النهائي لمواجهة الشرطة

الرجاء المغربي يودع البطولة على يد النصر السعودي؛ صاحب الأرض

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يواصل الاتحاد السعودي مشواره في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، بخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي، بعد تحقيق الفوز أمام الرجاء المغربي، بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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لم يحتج العالمي الكثير من الوقت لزيارة شباك النسور، إذ مرر البرازيلي أندرسون تاليسكا كرة على حدود منطقة الجزاء للبرتغالي كريستيانو رونالدو، ليسدد الأخير في الشباك بنجاح في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

وبعد الهدف الأول بتسع دقائق، أضاف سلطان الغنام الهدف الثاني للفريق السعودي بعدما استلم الكرة بشكل رائع خارج منطقة الجزاء على صدره وانطلق لداخل المنطقة مسددًا مباشرة على المرمى.

وشهدت الدقيقة 38 من الشوط نفسه، ثالث أهداف العالمي، بعدما أرسل أليكس تيليس عرضية رائعة من الجهة اليسرى، وصلت لرأس سيكو فوفانا، ليرتقي بشكل رائع معززًا من تقدم فريقه.

لكن نهاية الشوط الأول، شهدت خطأ فادح من مدافع العالمي عبد الله مادو، الذي أحرز هدف الرجاء الوحيد بالخطأ في مرماه، إذ أرسل لاعب النسور عرضية من الجهة اليمنى، بدلًا من أن يبعدها مادو خارج الملعب، وصلت لشباك فريقه بغرابة.

الشوط الثاني تحرر به الفريق المغربي بشكل أكبر، لكن دون فائدة، إذ تصدى حارس النصر لأخطر فرص المباراة على مرتين، حارمًا الأخضر من إضافة الهدف الثاني.

ووقفت العارضة، في الدقائق الأخيرة من المباراة، حائلًا بين الدون وهدفه الثاني من المباراة، إذ بعدما راوغ رونالدو مدافعو الرجاء بمهارة عالية، سدد تسديدة قوية من داخل الـ18، لكنها ارتطمت بالعارضة.

بهذا الفوز منتظر أن يلتقي النصر بالشرطة العراقي في نصف النهائي، المقرر إقامته في التاسع من أغسطس الجاري.

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