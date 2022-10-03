كأس العالم 2030 .. أوكرانيا تنضم لملف إسبانيا والبرتغال

سيكون ملفًا مشتركًا بين 3 دول

كشفت صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية عن انضمام أوكرانيا لملف تنظيم كأس العالم 2030 المشترك المقدم من إسبانيا والبرتغال.

وأضحت الصحيفة أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي منح موافقته على تلك الخطوة وكذلك الحكومة المحلية في كل من البرتغال وإسبانيا، وهو ما يعني أن البلاد التي تتعرض لحرب روسيا حاليًا ستستضيف واحدة من مجموعات كأس العالم 2030.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة ستُعلن رسميًا من رئيسي اتحادي كرة القدم في إسبانيا والبرتغال خلال مؤتمر صحفي سيُقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الأربعاء القادم.

دعوة إسبانيا والبرتغال لأوكرانيا بالانضمام لملف التنظيم يهدف للتأكيد على أن كرة القدم قادرة على أن استعادة الأمل والاطمئنان للشعب الذي يعيش أجواء الحرب حاليًا.

ورغم الحاجة لضمانات أمنية كبيرة لإقامة المباريات، إلا أن التوقعات تؤكد أن الحرب الروسية ستكون قد انتهت قبل موعد انطلاق كأس العالم 2030 بفترة جيدة وأن عملية إعادة الإعمار في البلاد ستكون قد انطلقت بالفعل.

يُشار إلى أن النسخة القادمة من كأس العالم ستنطلق في الـ20 من نوفمبر القادم على الملاعب القطرية، فيما ستستضيف كندا وأمريكا والمكسيك نسخة 2026.

كانت دول الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي قد أعلنت نيتها التقدم بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030 الذي سيشهد مشاركة 48 منتخبًا، فيما تحدث الإعلام عن تقدم السعودية ومصر واليونان بملف آخر مشترك لتنظيم الحدث.