كأس العالم يتسبب في ارتفاع عدد سكان قطر بنسبة ملحوظة

كأس العالم يتسبب في زيادة عدد سكان قطر

كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع عدد سكان قطر بشكل ملحوظ، على مدار العام الماضي، وذلك قبل انطلاق كأس العالم 2022 على الأراضي القطرية.

ما هي نسبة زيادة عدد السكان في قطر؟

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز" فإن عدد السكان ارتفع في قطر بنسبة وصلت إلى 13.2% على مدار العام الماضي، حيث تم توظيف آلاف العمال الأجانب من جانب قطر.

وقامت قطر بتوظيف آلاف العمال الأجانب قبل المونديال، من أجل التعامل مع تدفق غير مسبوق من مشجعي الدول المشاركة في كأس العالم.

وبلغ عدد سكان قطر حوالي 2.94 مليون نسمة، بعد انتقال حوالي 370 ألف شخص خلال العام الماضي إلى قطر، بناءً على بيانات تم جمعها خلال شهر سبتمبر الماضي، وأصدرتها هيئة الإحصاء القطرية خلال الأسبوع الماضي.

لماذا قامت قطر بتوظيف عدد كبير من العمال؟

قامت قطر بتوظيف عدد من ذوي الدخل المنخفض وغيرهم من الأجانب، ليكونوا غالبية سكان البلاد، حيث يبلغ عدد المواطنين القطريين حوالي 380 ألف مواطن.

ويواجه منظمو كأس العالم في قطر، نقصًا في عدد الموظفين، حيث تستعد قطر لاستقبال حوالي 1.2 مليون زائر خلال الحدث الذي ينتظره العالم أجمع، وهو الأمر الذي سيضغط على البنية التحتية وقطاع الضيافة والأمن.

الشركة المشغلة للفنادق قامت بتوظيف حوالي 12000 موظف أجنبي، من أجل تشغيل 65 ألف غرفة في الشقق والمنازل التي تعمل كمساكن مؤقتة في قطر.

كما أبرمت قطر اتفاقًا مع تركيا، من أجل توفير أكثر من 3000 فرد من شرطة مكافحة الشغب، ووافقت باكستان على إرسال رجال شرطة من أجل انتشار الأمن في قطر خلال البطولة.